В Москве на фестивале «Пасхальный дар» на улице Грекова можно было научиться печь куличи

За развлечения на фестивале отвечала команда профессионалов, которая устраивала веселые игры для детей и взрослых, а также спортивные состязания и увлекательные мастер-классы. Например, юных гостей учили, как раскрасить пасхальное яйцо или создать свой символ праздника, используя различные материалы.





Музыкальным сопровождением праздника занимались уличные артисты. Они дарили весеннее настроение. Здесь же располагались различные декорации, рядом с которыми можно было сфотографироваться на память всей семьей.





Так как фестиваль благотворительный, то москвичи могли принять участие в разных городских программах, в том числе «Миллион призов», «Активный гражданин», «Город идей». Одним из самых популярных добрых дел стала помощь участникам специальной военной операции. Все подарки, переданные на «Пасхальном даре», отправят на поддержку Российской армии.





Прийти на фестиваль «Пасхальный дар» можно было до 5 мая включительно. Подробная информация о площадках и о том, как проходил праздник, а также о предстоящих мероприятиях по всей столице доступна на официальном сайте проекта.