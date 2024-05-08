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Россия начала создание ядерной установки для совместной с Китаем станции на Луне
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Запустить проект собираются в середине следующего десятилетия undefined
Новости

Россия начала создание ядерной установки для совместной с Китаем станции на Луне

Запустить проект собираются в середине следующего десятилетия

Россия приступила к созданию ядерной установки для совместной с Китаем лунной станции. Планируется, что ее доставят и смонтируют на Луне в 2033-2035 годах. Об этом сообщил РИА Новости глава «Роскосмоса» Юрий Борисов. 


Ранее в госкорпорации уточняли, что создание ядерного источника энергии для работы лунной базы могло бы стать российским вкладом в этот совместный с Китаем проект.

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Работы ведутся в рамках заключенного в ноябре 2022 года российско-китайского соглашения о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции. Основные участники проекта — «Роскосмос» и Китайское национальное космическое управление. 

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