Россия начала создание ядерной установки для совместной с Китаем станции на Луне

Россия приступила к созданию ядерной установки для совместной с Китаем лунной станции. Планируется, что ее доставят и смонтируют на Луне в 2033-2035 годах. Об этом сообщил РИА Новости глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.





Ранее в госкорпорации уточняли, что создание ядерного источника энергии для работы лунной базы могло бы стать российским вкладом в этот совместный с Китаем проект.