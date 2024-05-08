Мосгордума досрочно прекратила полномочия депутата-иноагента Евгения Ступина

Депутата Мосгордумы Евгения Ступина (признан Минюстом РФ иноагентом) лишили статуса. По информации самого Ступина, за это решение были 28 человек, против — пять.





Экс-депутат и YouTube-блогер отсутствовал на заседаниях столичного парламента без уважительной причины больше полугода — с 27 сентября 2023 года по 18 апреля 2024-го, сообщили в ходе заседания.