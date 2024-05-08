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Мосгордума досрочно прекратила полномочия депутата-иноагента Евгения Ступина
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Он был избран в 2019 году undefined
Новости

Мосгордума досрочно прекратила полномочия депутата-иноагента Евгения Ступина

Он был избран в 2019 году

Депутата Мосгордумы Евгения Ступина (признан Минюстом РФ иноагентом) лишили статуса. По информации самого Ступина, за это решение были 28 человек, против — пять.  


Экс-депутат и YouTube-блогер отсутствовал на заседаниях столичного парламента без уважительной причины больше полугода — с 27 сентября 2023 года по 18 апреля 2024-го, сообщили в ходе заседания. 

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23 июня 2023 года стало известно, что Ступин был признан в России иноагентом. В Минюсте тогда пояснили, что это решение приняли после того, как выяснилось, что депутат «распространял, в том числе с использованием современных информационных технологий, недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, выступал против специальной военной операции на Украине». 


Евгений Ступин был избран депутатом Мосгордумы 8 сентября 2019 года. Московское отделение КПРФ исключило его из партии 14 марта 2023 года.

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