Мосгордума досрочно прекратила полномочия депутата-иноагента Евгения Ступина

Депутата Мосгордумы Евгения Ступина (признан Минюстом РФ иноагентом) лишили статуса. По информации самого Ступина, за это решение были 28 человек, против — пять.
Экс-депутат и YouTube-блогер отсутствовал на заседаниях столичного парламента без уважительной причины больше полугода — с 27 сентября 2023 года по 18 апреля 2024-го, сообщили в ходе заседания.
23 июня 2023 года стало известно, что Ступин был признан в России иноагентом. В Минюсте тогда пояснили, что это решение приняли после того, как выяснилось, что депутат «распространял, в том числе с использованием современных информационных технологий, недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, выступал против специальной военной операции на Украине».
Евгений Ступин был избран депутатом Мосгордумы 8 сентября 2019 года. Московское отделение КПРФ исключило его из партии 14 марта 2023 года.