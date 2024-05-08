AstraZeneca прекращает продажу своей вакцины против коронавируса во всем мире

Британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca отзывает разрешения на продажу и использование своей вакцины от COVID-19 по всему миру. Уже с 7 мая препарат Vaxzevria больше нельзя применять на территории Евросоюза. В ближайшие месяцы такое же решение примут и в ряде других стран.





Сама компания объясняет такой шаг «коммерческими соображениями». Препарат якобы перестал быть востребованным. В официальном заявлении компании говорится, что вакцина «в очень редких случаях» может вызвать тромбоз с синдромом тромбоцитопении.