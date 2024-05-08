AstraZeneca прекращает продажу своей вакцины против коронавируса во всем мире

Британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca отзывает разрешения на продажу и использование своей вакцины от COVID-19 по всему миру. Уже с 7 мая препарат Vaxzevria больше нельзя применять на территории Евросоюза. В ближайшие месяцы такое же решение примут и в ряде других стран.
Сама компания объясняет такой шаг «коммерческими соображениями». Препарат якобы перестал быть востребованным. В официальном заявлении компании говорится, что вакцина «в очень редких случаях» может вызвать тромбоз с синдромом тромбоцитопении.
The Daily Telegraph обращает внимание: с прошлого года в британском суде рассматривается коллективный иск, поданный против AstraZeneca родственниками людей, умерших или тяжело пострадавших после вакцинации от коронавируса.
Первым в суд обратился Джейми Скотт, у которого после вакцинации в апреле 2021 года из-за образования тромба произошло кровоизлияние в мозг. Врачи, к счастью, смогли спасти мужчину. По словам представителей юридических фирм, итоговое число истцов может достичь нескольких сотен человек, что грозит компании многомиллионными убытками.