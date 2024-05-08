В Минобороны заявили о переходе под контроль Российской армии сел в ДНР и Харьковской области

В ведомстве уточнили, что подразделения группировки войск «Запад» «улучшили положение по переднему краю» и взяли под контроль населенный пункт Кисловка Харьковской области. Кисловка находится в 27 км юго-восточнее Купянска.





Также указано, что военнослужащие Центральной группировки взяли Новокалиново в ДНР. Село расположено к востоку от Очеретино, добавили в Минобороны РФ.





Поселок Очеретино в Донецкой народной республике взят под полный контроль российских войск. Об этом сообщили в военном ведомстве 5 мая. Кроме того, подразделения группировки «Центр» также улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 24-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районе населенных пунктов Архангельское и Новгородское в ДНР, отметили в Минобороны.