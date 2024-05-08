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EUobserver: Европа готовит 14-й пакет санкций против России
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Его могут согласовать уже к июлю undefined
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EUobserver: Европа готовит 14-й пакет санкций против России

Его могут согласовать уже к июлю

В ЕС подготовили черновой вариант 14-го пакета санкций против России. Об этом пишет портал EUobserver со ссылкой на документ. 


По данным издания, Брюссель планирует, в частности, запретить европейским партиям, НПО и СМИ получать российское финансирование. Отмечается, что могут быть предусмотрены исключения для тех случаев, когда финансирование «никоим образом не будет мешать демократическим процессам в союзе».


Также Евросоюз собирается запретить портам в странах содружества обслуживать поставки сжиженного природного газа из России в третьи страны. Кроме того, Брюссель может запретить заход в порты судам, которые нарушают санкции. Рассматривается ужесточение ограничений в отношении российской авиации, пишет издание. 


Еще одна возможная мера — расширение списка организаций, в отношении которых действуют меры усиленного экспортного контроля. В перечень планируют добавить 52 структуры, указывает портал. 


23 февраля стало известно, что Европейский союз официально ввел 13-й пакет санкций против России. В перечень вошли 106 физических и 88 юридических лиц.

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