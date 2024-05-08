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Кадыров заявил, что разрабатывает новую стратегию для применения в зоне СВО
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Он сообщил, что «хочет сделать сюрприз для шайтанов» undefined
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Кадыров заявил, что разрабатывает новую стратегию для применения в зоне СВО

Он сообщил, что «хочет сделать сюрприз для шайтанов»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что разрабатывает стратегию для применения в зоне спецоперации. Детали новой стратегии и то, каким образом она будет работать, он не уточнил. 


«Я разрабатываю стратегию. Хочу сделать сюрприз для этих шайтанов. Я от себя сказал это. Посмотрю, что у меня получится. У нас больше девяти тысяч воинов там. Может, у нас получится нанести хороший урон», — приводит цитату политика РИА Новости. 


Ранее глава Чеченской Республики выразил уверенность, что Россия должна действовать жестче в рамках СВО.


7 мая глава Чечни заявил, что ждет «приятных изменений» после 9 мая и что «в этот месяц надо обязательно забирать Одессу и Харьков», чтобы затем добиться от президента Украины Владимира Зеленского «подписания необходимых бумаг».

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#сво #чеченская республика #стратегия #рамзан кадыров
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