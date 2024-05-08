В Москве стоимость проезда уже 13 лет сохраняются ниже уровня инфляции почти на 30%

Тарифы на проезд в Москве 13 лет сохраняются ниже уровня инфляции почти на 30%. Об этом сообщили в Дептрансе Москвы, подчеркнув, что пассажиры совершают в столице самые длительные поездки, при этом стоимость за расстояние до 45% ниже, чем в других больших городах РФ. Вместе с тем в ведомстве сообщили, что с 20 мая тарифы на проезд в городском транспорте столицы несколько изменятся.





«Для дальнейшей эффективной работы транспортной системы мы скорректируем тарифы на проезд, чтобы вы продолжали пользоваться самым современным и комфортным городским транспортом», — сказано в сообщении.





Стоимость одной поездки по «Единому» на 30, 90 и 365 дней поменяется в среднем менее чем на два рубля. По биометрии проехать можно будет за 53 рубля.





Регулярный речной транспорт подешевеет в несезон: цена одной поездки уменьшится на 20-50 рублей в зависимости от вида билета. При этом по «Единому» можно будет бесплатно ездить на регулярном транспорте 30 дней.