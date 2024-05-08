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В Подмосковье женщина держала в рабстве шестерых иностранцев
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По версии полиции, подозреваемая применяла к ним физическое и психологическое насилие undefined
Новости

В Подмосковье женщина держала в рабстве шестерых иностранцев

По версии полиции, подозреваемая применяла к ним физическое и психологическое насилие

В Московской области арестовали местную жительницу. Женщину заподозрили в удержании в рабстве шестерых иностранцев. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.


В ведомстве считают, что местная жительница удерживала в квартире в Балашихе одну женщину и пятерых мужчин — граждан одного из соседних государств. Она применяла к ним психологическое и физическое насилие, забрала документы и мобильные телефоны.


Своих жертв обвиняемая заставляла просить милостыню в местах массового скопления людей в Подмосковье. По данным МВД, сама она развозила их по местам и контролировала их действия.


В отношении женщины завели уголовное дело по части 2 статьи 127.2 Уголовного кодекса РФ «Использование рабского труда». Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

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#мвд #подмосковье #иностранцы #балашиха #рабство
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