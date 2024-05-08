В Подмосковье женщина держала в рабстве шестерых иностранцев

В Московской области арестовали местную жительницу. Женщину заподозрили в удержании в рабстве шестерых иностранцев. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.





В ведомстве считают, что местная жительница удерживала в квартире в Балашихе одну женщину и пятерых мужчин — граждан одного из соседних государств. Она применяла к ним психологическое и физическое насилие, забрала документы и мобильные телефоны.





Своих жертв обвиняемая заставляла просить милостыню в местах массового скопления людей в Подмосковье. По данным МВД, сама она развозила их по местам и контролировала их действия.





В отношении женщины завели уголовное дело по части 2 статьи 127.2 Уголовного кодекса РФ «Использование рабского труда». Ей грозит до 10 лет лишения свободы.