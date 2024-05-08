Чиновница из Йошкар-Олы объяснила, почему материлась в своем видеоролике для праймериз «Единой России»

В Сети завирусился ролик, где кандидат на праймериз «Единой России» во время самопрезентации внезапно посылает все в место, которое начинается на букву «п». Автор ролика и чиновница из Йошкар-Олы Надежда Лошакова объяснила Daily Storm, почему материлась во время записи.





«Это мой косяк, не отрицаю. В кабинет зашли неудачно, когда записывала. Ну а когда еще записывать? Дома некогда, все время работа — дом — детский сад — школа», — рассказала Лошакова.





Девушка предположила, что ее не станут снимать с голосования за этот казус. По словам кандидатки, коллеги и знакомые отнеслись к ситуации с пониманием.





«Вроде нет никаких проблем, начальство уже решило этот вопрос. Звонили, спрашивали, но все, в принципе, понимают, что это было по ошибке. Говорили: «Какая вы, Надежда Валерьевна, красивая!» — поделилась Лошакова.





Злополучное видео уже пропало с сайта праймериз. Однако Лошакова пожаловалась, что не может загрузить новые из-за проблем с платформой. Также чиновница попросила прессу не распространять ее неудачный ролик в интернете.





Партия «Единая Россия» проводит предварительное голосование в регионах, где осенью состоятся выборы. Праймериз пройдут с 20 по 26 мая.