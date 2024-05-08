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Армения объявила, что прекращает финансирование ОДКБ
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Ранее премьер Пашинян отметил, что страна может покинуть организацию undefined
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Армения объявила, что прекращает финансирование ОДКБ

Ранее премьер Пашинян отметил, что страна может покинуть организацию

Армения прекращает финансирование деятельности Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявила пресс-секретарь МИД республики Ани Бадалян.


По ее словам, Ереван воздержится от участия в Договоре о коллективной безопасности 2024 года по бюджету, который принял Совет коллективной безопасности ОДКБ 23 ноября 2023 года.


Власти страны также отказались от участия в «финансировании предусмотренной им деятельности организации, при этом не возражая против принятия этого решения в ограниченном формате», подчеркнула официальный представитель МИД страны. 


В марте премьер-министр республики Никол Пашинян заявил, что Армения может выйти из ОДКБ, если эта структура не определится с зоной своей ответственности в стране. Он подчеркнул, что в 2021-м и 2022 году были случаи, когда «красная линия» (граница Армении) была пересечена, но за этим не последовали шаги, предусмотренные уставом организации.

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#пашинян #армения #азербайджан #одкб
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