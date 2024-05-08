Новости
Новости 18+
St
В Госдуме объяснили, почему цены на бензин для россиян не изменятся, даже если кабмин временно отменит ограничения на экспорт
18+
СМИ сообщают, что правительство рассматривает снятие запрета на поставки топлива за границу на май-июнь Коллаж: Daily Storm
Эксклюзив Новости

В Госдуме объяснили, почему цены на бензин для россиян не изменятся, даже если кабмин временно отменит ограничения на экспорт

СМИ сообщают, что правительство рассматривает снятие запрета на поставки топлива за границу на май-июнь

Коллаж: Daily Storm

Первый замглавы комитета Госдумы по энергетике Сергей Левченко считает, что цены на бензин для россиян не изменятся, даже если правительство временно отменит ограничения на экспорт топлива. Источники «Коммерсанта» 7 мая сообщили, что кабмин рассматривает снятие запрета на поставки бензина за границу на май-июнь. 


Исполняющий обязанности вице-премьера России Александр Новак в этот же день говорил, что правительство может разрешить экспорт топлива на «какой-то период, чтобы не иметь потом дефицита». Запрет на экспорт ввели с марта по август.


Первый замглавы комитета Госдумы по энергетике Сергей Левченко в беседе с Daily Storm предположил, что в случае снятия моратория на экспорт цены на бензин для россиян внутри страны не изменятся: «Я думаю, что нет [не изменятся]. Потому что <...> у нас уже устоявшаяся, в том числе сезонная продажа на рынке смазочных материалов, мы понимаем, сколько нужно будет, для того чтобы хватало для внутреннего потребления».


«И, исходя из того, что есть определенные запасы, даже с коэффициентом перегрузки, даже с запасом небольшим, сколько мы потребляем в месяц, в период времени, особенно когда идет вспашка, сельское хозяйство [активно применяет топливо], — там достаточно большое количество», — добавил парламентарий.


Левченко объяснил, что ограничения могут снять, потому что внутренний рынок насыщен топливом и появился запас: «Наше сегодняшнее производство несколько больше, появляется запас, который можно реализовать на экспорт, тем более что это достаточно выгодно. В этом вся причина, а не в том, чтобы поднять цены на рынке. Хотя я не исключаю, что у производителей есть желание пользоваться любыми изменениями, чтобы цены повышать».


Замглавы комитета по энергетике также отметил, что новый кабмин вряд ли начнет свою деятельность с повышения цены для бензин: «Я не думаю, что новое правительство, которое уже через неделю будет у нас, вдруг начнет свою деятельность с того, что цены на горюче-смазочные материалы будут повышаться. Это будет большой сюрприз негативный для населения — вряд ли кто-то на это дело может пойти».


С 1 марта в России вступил в силу запрет на экспорт бензина, который должен действовать шесть месяцев. Ограничение не распространяется на заранее согласованные поставки в Монголию, Абхазию, Узбекистан, Южную Осетию и страны ЕАЭС. 

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#бензин #экспорт #правительство #топливо
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии