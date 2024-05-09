Украинские дроны атаковали нефтебазу в селе Юровка Краснодарского края, начался пожар

В ночь на 9 мая украинские беспилотники атаковали нефтебазу в селе Юровка под Анапой. Об этом отчитался оперативный штаб Краснодарского края.





По его данным, около шести дронов были подавлены, однако несколько беспилотников упали на территории базы. Начался пожар, повреждены несколько резервуаров. По предварительным данным, пострадавших нет.





Пожару присвоен четвертый ранг сложности. На место инцидента прибыл мэр Анапы Василий Швец.





К ликвидации огня уже привлечены 62 человека и 20 единиц техники, в том числе от МЧС России 25 человек и семь единиц техники, указали в штабе.