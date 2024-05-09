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Губернатор Гладков сообщил о восьми пострадавших жителях после атаки ВСУ
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Разрушения зафиксированы в 34 квартирах undefined
Новости

Губернатор Гладков сообщил о восьми пострадавших жителях после атаки ВСУ

Разрушения зафиксированы в 34 квартирах

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгород и Белгородский район. Есть прямые попадания в жилые многоквартирные дома и автомобили. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.


По предварительной информации, пострадали восемь человек, в том числе один ребенок. Различные разрушения выявлены в 34 квартирах в 19 многоквартирных домах, одном частном жилом доме и 37 транспортных средствах.


В Белгородском районе в поселке Дубовое повреждены кровли в четырех частных жилых домовладениях. Также разбиты три автомобиля.


6 мая дроны ВСУ атаковали две движущиеся по дороге «газели», которые везли сотрудников «Агро-Белогорья» на работу на свинокомплексы, и легковой автомобиль. По данным Гладкова, жертвами ударов стали семь человек. 


В результате атаки пострадали 40 жителей, в том числе трое детей. 30 человек госпитализированы, 10 получили медицинскую помощь амбулаторно, заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

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#белгород #сво #гладков
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