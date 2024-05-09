В Москве на фестивале «Пасхальный дар» гостей обучали народным ремеслам и искусству

На площадке возле метро «Братиславская» проходили мастер-классы, где учили делать интересные вещицы для дома. В шале «Домик столяра» ремесленники предлагали гостям украсить узорами деревянное яйцо в новгородской технике XVI века и обшить лоскутами подставку под горячее в стиле саранских мастеров.





Также можно было приобрести сувениры, произведенные московскими рукодельницами и мастерами. Большой популярностью пользовались салфетки для дома, пасхальные игрушки и посуда ручной работы. На площадках фестиваля по всему городу проводили спортивные состязания, кулинарные дегустации, концерты и театральные представления.





Гости могли принять участие в разных городских программах, в том числе «Миллион призов», «Активный гражданин», «Город идей».





Прийти на фестиваль «Пасхальный дар» можно было до 5 мая включительно. Подробная информация о площадках и о том, как проходил праздник, а также о предстоящих мероприятиях по всей столице доступна на официальном сайте проекта.