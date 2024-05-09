Собянин поблагодарил ветеранов Великой Отечественной войны за их подвиг

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и жителей столицы с 9 Мая. Видео было опубликовано в его Telegram-канале.





Собянин поблагодарил ветеранов за их подвиг, а москвичей — за поддержку и любовь к Родине. Политик назвал Великую Отечественную «священной войной за свободу и независимость, за будущее наших детей и внуков, за добро, правду и справедливость».