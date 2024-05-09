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Собянин поблагодарил ветеранов Великой Отечественной войны за их подвиг
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Также он выразил признательность москвичам за любовь к Родине undefined
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Собянин поблагодарил ветеранов Великой Отечественной войны за их подвиг

Также он выразил признательность москвичам за любовь к Родине

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и жителей столицы с 9 Мая. Видео было опубликовано в его Telegram-канале. 


Собянин поблагодарил ветеранов за их подвиг, а москвичей — за поддержку и любовь к Родине. Политик назвал Великую Отечественную «священной войной за свободу и независимость, за будущее наших детей и внуков, за добро, правду и справедливость». 

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Он указал, что праздник Победы отмечают уже четыре послевоенных поколения. 


Ранее в Москве на Красной площади прошел парад Победы. В своем выступлении президент России Владимир Путин подчеркнул, что республики СССР три долгих года в одиночку воевали с нацизмом. 

Три года СССР воевал с нацизмом в одиночку, но вклад союзников чтим. Солдаты СВО — герои. Главное из речи Путина 9 Мая

Глава государства подчеркнул, что стратегические силы РФ всегда на страже 9 мая 2024
Dailystorm - Три года СССР воевал с нацизмом в одиночку, но вклад союзников чтим. Солдаты СВО — герои. Главное из речи Путина 9 Мая
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