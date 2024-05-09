Минобороны: Над Белгородской областью уничтожено 15 снарядов RM-70 Vampire

Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгород и Белгородский район. Есть прямые попадания в жилые многоквартирные дома и автомобили.





По предварительной информации, пострадали восемь человек, в том числе один ребенок. Различные разрушения выявлены в 34 квартирах в 19 многоквартирных домах, одном частном жилом доме и 37 транспортных средствах.





В Белгородском районе в поселке Дубовое повреждены кровли в четырех частных жилых домовладениях. Также разбиты три автомобиля.