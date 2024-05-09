Минобороны: Над Белгородской областью уничтожено 15 снарядов RM-70 Vampire

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 15 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire RM-70 над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. В регионе за ночь трижды объявляли ракетную опасность.
Также в Белгородской области был сбит украинский беспилотник, отметили в ведомстве. Кроме того, там отчитались, что в Брянской области уничтожено два дрона, а в Курской — три БПЛА.
Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгород и Белгородский район. Есть прямые попадания в жилые многоквартирные дома и автомобили.
По предварительной информации, пострадали восемь человек, в том числе один ребенок. Различные разрушения выявлены в 34 квартирах в 19 многоквартирных домах, одном частном жилом доме и 37 транспортных средствах.
В Белгородском районе в поселке Дубовое повреждены кровли в четырех частных жилых домовладениях. Также разбиты три автомобиля.