В Башкирии беспилотник атаковал НПЗ «Газпром нефтехим Салават»

Глава Башкортостана Радий Хабиров подтвердил информацию об атаке беспилотника ВСУ на промзону города Салават. Политик заявил, что это была попытка опорочить День Победы.





Он отметил, что произошло задымление в районе одной из установок предприятия «Газпром нефтехим Салават».





Предприятие работает в штатном режиме. Сейчас на месте ЧП работают экстренные службы и руководители силовых ведомств, добавил Хабиров.





В состав предприятия входят нефтеперерабатывающий и газохимический заводы, завод «Мономер». Выпускается свыше 150 наименований продукции, в том числе бензин, нефтяное и дизельное топливо, мазут, битум, аммиак, сера, разные виды полиэтилена.