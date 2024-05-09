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В Башкирии беспилотник атаковал НПЗ «Газпром нефтехим Салават»
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Сейчас предприятие работает в штатном режиме undefined
Новости

В Башкирии беспилотник атаковал НПЗ «Газпром нефтехим Салават»

Сейчас предприятие работает в штатном режиме

Глава Башкортостана Радий Хабиров подтвердил информацию об атаке беспилотника ВСУ на промзону города Салават. Политик заявил, что это была попытка опорочить День Победы. 


Он отметил, что произошло задымление в районе одной из установок предприятия «Газпром нефтехим Салават». 


Предприятие работает в штатном режиме. Сейчас на месте ЧП работают экстренные службы и руководители силовых ведомств, добавил Хабиров. 


В состав предприятия входят нефтеперерабатывающий и газохимический заводы, завод «Мономер». Выпускается свыше 150 наименований продукции, в том числе бензин, нефтяное и дизельное топливо, мазут, битум, аммиак, сера, разные виды полиэтилена. 

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#башкирия #нефтезавод #бпла #нпз #хабиров
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