МВД России объявило в розыск рэпера Оксимирона

МВД России объявило в розыск рэпера Мирона Федорова (Oxxxymiron) (признан Минюстом РФ иноагентом). Соответствующая карточка опубликована в базе на сайте ведомства.





Ведомство сообщает, что музыканта разыскивают по статье Уголовного кодекса, какой именно — не уточняется.





В 2023 году рэпера оштрафовали за призывы к нарушению целостности России в его песне «Ойда», а также за нарушение закона об иноагентах.





Оксимирон 31 декабря 2022 года в соцсети «ВКонтакте» опубликовал материал «без указания на то, что представленная информация произведена и (или) распространена иностранным агентом». Об этом говорится в сообщении Telegram-канала Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.





Суд установил, что публикация сообщения без маркировки иноагента «привела к нарушению прав и свобод людей на получение полной и достоверной информации». Рэпера признали виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента.