В Белгородской области силы ПВО сбили четыре украинских беспилотника

Около 15:00 мск была пресечена попытка Киева совершить атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.





Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата были уничтожены над территорией Белгородской области, уточнили в ведомстве.