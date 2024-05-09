В Белгородской области силы ПВО сбили четыре украинских беспилотника

Около 15:00 мск была пресечена попытка Киева совершить атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата были уничтожены над территорией Белгородской области, уточнили в ведомстве.
6 мая дроны ВСУ атаковали две движущиеся по дороге «газели», которые везли сотрудников «Агро-Белогорья» на работу на свинокомплексы, и легковой автомобиль. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, жертвами ударов стали семь человек.
В результате атаки пострадали 40 жителей, в том числе трое детей. 30 человек госпитализированы, 10 получили медицинскую помощь амбулаторно, заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.