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В Белгородской области силы ПВО сбили четыре украинских беспилотника
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О пострадавших и разрушениях данные не приводятся undefined
Новости

В Белгородской области силы ПВО сбили четыре украинских беспилотника

О пострадавших и разрушениях данные не приводятся

Около 15:00 мск была пресечена попытка Киева совершить атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ. 


Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата были уничтожены над территорией Белгородской области, уточнили в ведомстве. 

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6 мая дроны ВСУ атаковали две движущиеся по дороге «газели», которые везли сотрудников «Агро-Белогорья» на работу на свинокомплексы, и легковой автомобиль. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, жертвами ударов стали семь человек. 


В результате атаки пострадали 40 жителей, в том числе трое детей. 30 человек госпитализированы, 10 получили медицинскую помощь амбулаторно, заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

#всу #сво #беспилотник #белгородская область
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