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Зеленский и Порошенко пропали из базы розыска МВД России
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Они появились там 4 мая undefined
Новости

Зеленский и Порошенко пропали из базы розыска МВД России

Они появились там 4 мая

Нынешний президент Украины Владимир Зеленский и экс-глава государства Петр Порошенко исчезли из базы розыска МВД России. На это обратила внимание газета РБК. 


Карточки действующего и бывшего президентов Украины заметили в реестре ведомства 4 мая. О какой именно статье УК РФ шла речь, не уточнялось.


В Кремле заявили, что бывший и нынешний украинские лидеры разыскиваются следствием в рамках расследований преступлений украинских властей: «Существует большой массив информации, который, как мы с вами неоднократно говорили, наши следователи собирают о преступлениях киевского режима. В рамках этого ведется работа», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 


Нынешнее положение дел власти России не комментировали. 4 мая также помимо украинского лидера был объявлен в розыск командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк. 

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#розыск #владимир зеленский #порошенко
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