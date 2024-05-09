Зеленский и Порошенко пропали из базы розыска МВД России

Нынешний президент Украины Владимир Зеленский и экс-глава государства Петр Порошенко исчезли из базы розыска МВД России. На это обратила внимание газета РБК.





Карточки действующего и бывшего президентов Украины заметили в реестре ведомства 4 мая. О какой именно статье УК РФ шла речь, не уточнялось.





В Кремле заявили, что бывший и нынешний украинские лидеры разыскиваются следствием в рамках расследований преступлений украинских властей: «Существует большой массив информации, который, как мы с вами неоднократно говорили, наши следователи собирают о преступлениях киевского режима. В рамках этого ведется работа», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.





Нынешнее положение дел власти России не комментировали. 4 мая также помимо украинского лидера был объявлен в розыск командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк.