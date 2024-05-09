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В Астрахани завели уголовное дело по факту отравления пяти человек неизвестным веществом
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Еще 14 местных жителей пострадали undefined
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В Астрахани завели уголовное дело по факту отравления пяти человек неизвестным веществом

Еще 14 местных жителей пострадали

В Астрахани возбуждено уголовное дело по факту гибели пяти местных жителей от отравления неизвестным веществом. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ. 


Там уточнили, что дело заведено по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»). 


По версии следствия, в ночь на 9 мая на территории Советского и Трусовского районов Астрахани в разных местах, в том числе в транспортном средстве, были найдены тела мужчин и женщин в возрасте от 18 до 40 лет. Предварительно, все они употребляли наркотические вещества.


Отмечается, что еще 14 человек пострадали. По данным Telegram-канала «112», люди отравились метадоном. Изъяты телефоны потерпевших и образцы вещества.

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#астраханская область #отравление #погибшие #следственный комитет
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