В Астрахани завели уголовное дело по факту отравления пяти человек неизвестным веществом

В Астрахани возбуждено уголовное дело по факту гибели пяти местных жителей от отравления неизвестным веществом. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.





Там уточнили, что дело заведено по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).





По версии следствия, в ночь на 9 мая на территории Советского и Трусовского районов Астрахани в разных местах, в том числе в транспортном средстве, были найдены тела мужчин и женщин в возрасте от 18 до 40 лет. Предварительно, все они употребляли наркотические вещества.





Отмечается, что еще 14 человек пострадали. По данным Telegram-канала «112», люди отравились метадоном. Изъяты телефоны потерпевших и образцы вещества.