Зеленский продлил военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в стране на 90 суток, до 11 августа 2024 года. Это следует из картотеки законопроектов Верховной рады.





Депутат Ярослав Железняк подчеркнул, что это уже 11-е решение по действию военного положения с начала специальной военной операции. Украинский парламент проголосовал за продление военного положения и всеобщей мобилизации 8 мая.