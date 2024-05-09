Зеленский продлил военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в стране на 90 суток, до 11 августа 2024 года. Это следует из картотеки законопроектов Верховной рады.
Депутат Ярослав Железняк подчеркнул, что это уже 11-е решение по действию военного положения с начала специальной военной операции. Украинский парламент проголосовал за продление военного положения и всеобщей мобилизации 8 мая.
16 апреля Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации в стране. Теперь у всех мужчин от 18 до 60 лет, вне зависимости от годности к службе и наличия прав на отсрочку, должен быть военный билет.
Также, согласно закону, военнообязанные должны будут в течение 60 дней обновить данные в аналогах военных комиссариатов — территориальных центрах комплектования (ТЦК).
2 апреля Владимир Зеленский подписал закон о снижении минимального возраста мобилизации. Теперь он составляет не 27, а 25 лет.