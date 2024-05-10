Путин предложил снова назначить Мишустина премьером

Президент Владимир Путин внес в Госдуму представление о переназначении Михаила Мишустина на пост премьер-министра, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.





Госдума впервые в истории современной России будет формировать состав правительства: утверждать премьера, его заместителей, федеральных министров. Соответствующие полномочия появились у парламентариев с принятием поправок к Конституции в 2020 году, отметил Володин в своем Telegram-канале. Он написал, что «если раньше проблемы зачастую объяснялись недоработками правительства или кого-то из министров, то сейчас ответственность за результат будут нести и правительство, и депутаты Госдумы».





Думские фракции обсудят кандидатуру Мишустина, в 14:00 начнется пленарное заседание нижней палаты парламента. Сначала исполняющий обязанности премьера выступит с докладом, затем ответит на вопросы депутатов, после чего состоится голосование по утверждению кандидатуры. По словам Володина, депутатам важно услышать от Мишустина, как будут решаться задачи, поставленные Путиным:





в демографической политике;





повышение благополучия людей;





поддержка семей с детьми, реализация молодежной политики;





укрепление технологического суверенитета;





развитие экономики и регионов;



