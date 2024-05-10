Путин предложил снова назначить Мишустина премьером

Президент Владимир Путин внес в Госдуму представление о переназначении Михаила Мишустина на пост премьер-министра, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Госдума впервые в истории современной России будет формировать состав правительства: утверждать премьера, его заместителей, федеральных министров. Соответствующие полномочия появились у парламентариев с принятием поправок к Конституции в 2020 году, отметил Володин в своем Telegram-канале. Он написал, что «если раньше проблемы зачастую объяснялись недоработками правительства или кого-то из министров, то сейчас ответственность за результат будут нести и правительство, и депутаты Госдумы».
Думские фракции обсудят кандидатуру Мишустина, в 14:00 начнется пленарное заседание нижней палаты парламента. Сначала исполняющий обязанности премьера выступит с докладом, затем ответит на вопросы депутатов, после чего состоится голосование по утверждению кандидатуры. По словам Володина, депутатам важно услышать от Мишустина, как будут решаться задачи, поставленные Путиным:
Мишустин стал премьером в январе 2020 года. За его кандидатуру проголосовали 383 депутата, воздержался 41, против голосов не было. Поддержку кандидатуре Мишустина выразили фракции «Единой России», ЛДПР и «Справедливой России». КПРФ воздержалась. До назначения председателем правительства Мишустин с 2010 года возглавлял Федеральную налоговую службу. На госслужбе с 1998 года.
После инаугурации Путина 7 мая 2024 года правительство во главе с Мишустиным подало в отставку. До назначения нового кабмина нынешний продолжает исполнять свои обязанности. 6 мая президент встретился с правительством, высоко оценив его работу. Глава государства, в частности, отметил, что работа действующего кабмина началась во время пандемии коронавируса.