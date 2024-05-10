Матвиенко предложила Путину три кандидатуры на пост главы Счетной палаты

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко направила президенту Владимиру Путину список из трех кандидатов на пост главы Счетной палаты.
В списке, составленном советом палаты Совфеда, — исполняющая обязанности главы Счетной палаты Галина Изотова, председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, экс-губернатор Калужской области Анатолий Артамонов и заместитель руководителя контрольного управления администрации президента Борис Ковальчук, написала Матвиенко в своем Telegram-канале.
Совфед ожидает представления президента для назначения одного из кандидатов на должность главы Счетной палаты, добавила председатель верхней палаты парламента.
Изотова исполняет обязанности председателя Счетной палаты с ноября 2022 года, когда этот пост покинул Алексей Кудрин. Артамонов с февраля 2020 года представляет Калужскую область в Совфеде, предыдущие 20 лет он был губернатором этого региона. Ковальчука в марте назначили заместителем руководителя контрольного управления администрации президента, до этого он 15 лет возглавлял «Интер РАО».