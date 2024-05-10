Матвиенко предложила Путину три кандидатуры на пост главы Счетной палаты

Изотова исполняет обязанности председателя Счетной палаты с ноября 2022 года, когда этот пост покинул Алексей Кудрин. Артамонов с февраля 2020 года представляет Калужскую область в Совфеде, предыдущие 20 лет он был губернатором этого региона. Ковальчука в марте назначили заместителем руководителя контрольного управления администрации президента, до этого он 15 лет возглавлял «Интер РАО».