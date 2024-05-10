РБК: Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев может стать вице-премьером

Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Дмитрий Патрушев может занять пост вице-премьера, сообщает РБК со ссылкой на три источника. По словам одного из собеседников издания, в случае перехода на должность вице-премьера Патрушев не будет совмещать ее с постом главы Минсельхоза. Другой источник уточнил, что на должность министра рассматривается кандидатура первого замглавы Минсельхоза Оксаны Лут.
В случае перехода Патрушева на пост вице-премьера ему передадут преимущественно те сферы, которые в предыдущем составе правительства курировала вице-премьер Виктория Абрамченко. Это, в частности, работа по вопросам реализации нацпроекта «Экология», госполитики в области сельского хозяйства и агропромышленного комплекса.
РБК также пишет, что Денис Мантуров сохранит за собой пост вице-премьера, но перестанет возглавлять Минпромторг. На пост руководителя ведомства рассматривают кандидатуру губернатора Калининградской области Антона Алиханова, который до прихода на эту должность возглавлял департамент госрегулирования внешнеторговой деятельности Минпромторга.
По информации издания, Николай Шульгинов покинет пост министра энергетики. Один из кандидатов на эту должность — губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.