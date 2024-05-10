Новости
Новости 18+
St
РБК: Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев может стать вице-премьером
18+
Издание также пишет, что губернатор Калининградской области возглавит Минпромторг undefined
Новости

РБК: Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев может стать вице-премьером

Издание также пишет, что губернатор Калининградской области возглавит Минпромторг

Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Дмитрий Патрушев может занять пост вице-премьера, сообщает РБК со ссылкой на три источника. По словам одного из собеседников издания, в случае перехода на должность вице-премьера Патрушев не будет совмещать ее с постом главы Минсельхоза. Другой источник уточнил, что на должность министра рассматривается кандидатура первого замглавы Минсельхоза Оксаны Лут.


В случае перехода Патрушева на пост вице-премьера ему передадут преимущественно те сферы, которые в предыдущем составе правительства курировала вице-премьер Виктория Абрамченко. Это, в частности, работа по вопросам реализации нацпроекта «Экология», госполитики в области сельского хозяйства и агропромышленного комплекса.


РБК также пишет, что Денис Мантуров сохранит за собой пост вице-премьера, но перестанет возглавлять Минпромторг. На пост руководителя ведомства рассматривают кандидатуру губернатора Калининградской области Антона Алиханова, который до прихода на эту должность возглавлял департамент госрегулирования внешнеторговой деятельности Минпромторга.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

По информации издания, Николай Шульгинов покинет пост министра энергетики. Один из кандидатов на эту должность — губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Путин предложил снова назначить Мишустина премьером

Президент внес представление в Госдуму 10 мая 2024
Dailystorm - Путин предложил снова назначить Мишустина премьером
#антон алиханов #патрушев #абрамченко #мантуров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии