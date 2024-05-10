РБК: Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев может стать вице-премьером

Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Дмитрий Патрушев может занять пост вице-премьера, сообщает РБК со ссылкой на три источника. По словам одного из собеседников издания, в случае перехода на должность вице-премьера Патрушев не будет совмещать ее с постом главы Минсельхоза. Другой источник уточнил, что на должность министра рассматривается кандидатура первого замглавы Минсельхоза Оксаны Лут.





В случае перехода Патрушева на пост вице-премьера ему передадут преимущественно те сферы, которые в предыдущем составе правительства курировала вице-премьер Виктория Абрамченко. Это, в частности, работа по вопросам реализации нацпроекта «Экология», госполитики в области сельского хозяйства и агропромышленного комплекса.





РБК также пишет, что Денис Мантуров сохранит за собой пост вице-премьера, но перестанет возглавлять Минпромторг. На пост руководителя ведомства рассматривают кандидатуру губернатора Калининградской области Антона Алиханова, который до прихода на эту должность возглавлял департамент госрегулирования внешнеторговой деятельности Минпромторга.