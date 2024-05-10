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Путин встретился с Мишустиным перед рассмотрением его кандидатуры в Госдуме
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Президент сказал, что кабмин «сделал немало в сложных условиях», было бы правильно, если бы Мишустин остался на посту премьера undefined
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Путин встретился с Мишустиным перед рассмотрением его кандидатуры в Госдуме

Президент сказал, что кабмин «сделал немало в сложных условиях», было бы правильно, если бы Мишустин остался на посту премьера

Президент Владимир Путин провел встречу с исполняющим обязанности премьер-министра Михаилом Мишустиным, перед тем как депутаты Госдумы начали рассматривать его кандидатуру на должность главы кабмина.


Глава государства отметил, что правительство «сделало немало в сложных условиях» и было бы правильно, если бы Мишустин остался на своем посту, сказано в сообщении на официальном сайте пресс-службы Кремля. Путин выразил надежду, что Госдума поддержит кандидатуру премьера.


Мишустин пообещал, что пауз в работе правительства не будет, кабмин в качестве приоритетов возьмет те национальные цели развития, которые указаны в новом майском указе Путина. Правительство сделает все для развития экономики, чтобы оправдать доверие россиян, сказал премьер.

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Ранее Путин внес в Госдуму представление о переназначении Мишустина премьером. Мишустин впервые стал главой правительства в январе 2020 года. После инаугурации Путина 7 мая 2024 года правительство во главе с Мишустиным подало в отставку. До утверждения нового состава кабинета министров нынешний продолжает исполнять свои обязанности. 

Путин предложил снова назначить Мишустина премьером

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Dailystorm - Путин предложил снова назначить Мишустина премьером
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