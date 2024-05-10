Путин встретился с Мишустиным перед рассмотрением его кандидатуры в Госдуме

Президент Владимир Путин провел встречу с исполняющим обязанности премьер-министра Михаилом Мишустиным, перед тем как депутаты Госдумы начали рассматривать его кандидатуру на должность главы кабмина.





Глава государства отметил, что правительство «сделало немало в сложных условиях» и было бы правильно, если бы Мишустин остался на своем посту, сказано в сообщении на официальном сайте пресс-службы Кремля. Путин выразил надежду, что Госдума поддержит кандидатуру премьера.





Мишустин пообещал, что пауз в работе правительства не будет, кабмин в качестве приоритетов возьмет те национальные цели развития, которые указаны в новом майском указе Путина. Правительство сделает все для развития экономики, чтобы оправдать доверие россиян, сказал премьер.