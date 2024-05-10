Автобус с пассажирами упал в Мойку в Петербурге. Подробности ДТП

В центре Санкт-Петербурга пассажирский автобус, в котором находились порядка 20 человек, упал в реку Мойку. В МЧС сообщили, что транспортное средство пробило ограждение Поцелуева моста и оказалось в воде. На месте идет спасательная операция. Предварительно, четыре человека погибли, четверо в состоянии клинической смерти.





Состояние еще двух пострадавших пассажиров медики оценивают как тяжелое. Всего госпитализированы шесть человек, пишет ТАСС.





В Комитете по транспорту Санкт-Петербурга сообщили, что автобус принадлежит компании «Такси». В заявлении властей указывается, что водитель не справился с управлением, поэтому транспортное средство развернуло и оно пробило ограду.





Всего в спасательных работах задействованы 18 единиц техники и 69 человек личного состава, рассказали в МЧС. В пресс-службе «Горэлектротранса» добавили, что с 13:30 временно отведено троллейбусное движение по мосту. Прокуратура Санкт-Петербурга взяла на контроль выяснение обстоятельств ДТП. На место аварии направлены представители фирмы-перевозчика и руководство Комитета по транспорту.





По одной из версий, водителю автобуса стало плохо за рулем. Сейчас мужчина задержан и доставлен в отдел полиции для допроса, заявили в пресс-службе Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.





Губернатор Александр Беглов заверил, что пострадавшим оказывают оперативную помощь, а координацию работы ведомств он осуществляет лично.





Уже возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек». Если водителя признают виновным в аварии, ему грозит до семи лет лишения свободы.





Daily Storm выяснил, что перевозчика «Такси», чей автобус упал в реку Мойку в Петербурге, штрафовали за неработающую ГЛОНАСС. Глобальная навигационная спутниковая система обеспечивает передачу в Ространснадзор информации о скорости движения, расположении транспортного средства, его пути, времени и дате.





Первый случай выявили в сентябре 2023 года, а второй — уже в ноябре. За эти нарушения судья Московского районного суда Санкт-Петербурга назначил два штрафа по 200 тысяч рублей, следует из материалов дела, которые есть в базе «СПАРК-Интерфакс».