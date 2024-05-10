Перевозчика, чей автобус упал в реку в Петербурге, штрафовали за неработающую ГЛОНАСС

Компанию-перевозчика «Такси», чей автобус упал в Мойку в центре Санкт-Петербурга, штрафовали за неработающую ГЛОНАСС, выяснил Daily Storm. Эта система обеспечивает передачу в Ространснадзор информации о скорости движения, расположении транспортного средства, его пути, времени и дате.





Первый случай был выявлен в сентябре 2023 года, а второй — уже в ноябре. За такие нарушения судья Московского районного суда Санкт-Петербурга назначил два штрафа по 200 тысяч рублей, следует из материалов дела, которые есть в базе «СПАРК-Интерфакс».





Пассажирский автобус упал в реку Мойку на Большой Морской улице около 13:00 мск. В Комитете по транспорту Санкт-Петербурга заявили, что водитель при повороте на Поцелуев мост не справился с управлением. Поэтому автобус развернуло, он пробил ограду и упал в воду, пояснили власти.





Всего в транспортном средстве в момент аварии находилось порядка 20 пассажиров. По последним данным, погибли четыре человека. Четверо пострадавших находятся в состоянии клинической смерти, еще двое — в тяжелом состоянии.





Водитель автобуса задержан и доставлен для допроса в полицию. По одной из версий, во время движения ему стало плохо. Уже возбуждено уголовное дело. Если вина водителя будет доказана, ему грозит до семи лет лишения свободы.