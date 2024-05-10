Госдума переназначила Мишустина премьером России

Госдума проголосовала за переутверждение Михаила Мишустина премьер-министром России. Кандидатуру поддержали 375 депутатов из 432 принимавших участие в голосовании, 57 депутатов воздержались, голосов против нет. Нижняя палата парламента направляет президенту Владимиру Путину соответствующее постановление для назначения Мишустина на должность.





В поддержку переутверждения Мишустина главой правительства выступили фракции «Единой России», ЛДПР, «Справедливой России — За правду» и «Новых людей». КПРФ решила воздержаться.





Мишустин впервые стал главой правительства в январе 2020 года. После инаугурации Путина 7 мая 2024 года правительство во главе с Мишустиным подало в отставку. До утверждения нового состава кабинета министров нынешний продолжает исполнять свои обязанности.