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Госдума переназначила Мишустина премьером России
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Кандидатуру главы правительства поддержали все фракции, кроме КПРФ undefined
Новости

Госдума переназначила Мишустина премьером России

Кандидатуру главы правительства поддержали все фракции, кроме КПРФ

Госдума проголосовала за переутверждение Михаила Мишустина премьер-министром России. Кандидатуру поддержали 375 депутатов из 432 принимавших участие в голосовании, 57 депутатов воздержались, голосов против нет. Нижняя палата парламента направляет президенту Владимиру Путину соответствующее постановление для назначения Мишустина на должность.


В поддержку переутверждения Мишустина главой правительства выступили фракции «Единой России», ЛДПР, «Справедливой России — За правду» и «Новых людей». КПРФ решила воздержаться.


Мишустин впервые стал главой правительства в январе 2020 года. После инаугурации Путина 7 мая 2024 года правительство во главе с Мишустиным подало в отставку. До утверждения нового состава кабинета министров нынешний продолжает исполнять свои обязанности. 

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#михаил мишустин #госдума #премьер-министр
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