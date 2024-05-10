Шахбан Джабраилов рассказал, как спасал людей из затонувшего автобуса в Петербурге

Трое уроженцев Дагестана — Идрис Гаджиев, Шахбан Джабраилов и Мухаммад Гасанов — первыми пришли на помощь людям, оказавшимся в затонувшем автобусе в реке Мойке в Санкт-Петербурге, сообщил депутат Госдумы от региона Султан Хамзаев. Джабраилов рассказал Daily Storm, что не считает свой поступок геройским и не ждет никаких наград. По словам мужчины, увидев падающий в реку автобус, он не испытал страха и действовал с холодной головой.





«В первые секунды подумал, что это очень плохая ситуация происходит и наша помощь нужна. Страха не было. Мыслил здраво в этот момент. Быстренько подошли с товарищами к краю моста, оценили ситуацию и приняли решение прыгать», — сказал Шахбан.





«Там [в воде] помимо меня было человек шесть, наверное. Мне и товарищам удалось помочь троим пострадавшим людям. Когда вылезли из воды, нам дали пледы ребята, которые катают туристов по каналу. Мы разделись, вытерлись и быстренько доехали до дома. Наш товарищ подвез на машине», — добавил уроженец Дагестана.





Он назвал ситуацию, в которую попали пассажиры автобуса, просто ужасной. По мнению Шахбана, каждый мужчина поступил бы так же, как он: «Просто люди находились в беде и надо помочь. У нас в Дагестане такое воспитание».





На вопрос о самочувствии дагестанец ответил коротко: «Со здоровьем все неплохо. Даже не кашляю и насморка нет!»





Авария произошла днем 10 мая. Водитель автобуса при повороте с Большой Морской улицы на Поцелуев мост не справился с управлением, автобус развернуло, он пробил ограду и упал в воду, сообщил Комитет по транспорту Петербурга.





Депутат Хамзаев рассказал, что уроженцы Дагестана, помогавшие людям, работают в строительной сфере. В момент ЧП они ехали на пятничную молитву. Парламентарий пообещал ходатайствовать о награждении героев.





По данным МЧС, спасатели подняли из затонувшего автобуса девять человек. В результате аварии погибли три человека. Двое находятся в тяжелом состоянии, четверо — в состоянии клинической смерти. Водолазные спасательные работы завершены. Специалисты подняли автобус из Мойки с помощью тяжелой техники МЧС.





Возбуждены два уголовных дела: о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц; оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Полицейские задержали и допросили подозреваемого 44-летнего водителя автобуса.





Городской комитет по транспорту сообщил, что водитель автобуса, упавшего в реку в Санкт-Петербурге, перед выходом в рейс прошел медосвидетельствование, а транспортное средство проходило техобслуживание 7 мая.