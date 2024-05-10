«Фонтанка»: Водитель упавшего в Петербурге автобуса пожаловался на несработавшие тормоза

Водитель упавшего в реку Мойку в Санкт-Петербурге автобуса 44-летний Рахматшох Курбонов на допросе назвал свою версию произошедшего: несработавшие тормоза, сообщает «Фонтанка».
Мужчину задержали и допросили в качестве подозреваемого в рамках уголовного дела о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц, пишет издание. Также возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.
Инцидент произошел днем 10 мая. Водитель автобуса при повороте с Большой Морской улицы на Поцелуев мост не справился с управлением, автобус развернуло, он пробил ограду и упал в воду, сообщил Комитет по транспорту Петербурга.
Автобус принадлежит ООО «Такси». Как выяснил Daily Storm, перевозчика штрафовали за неработающую ГЛОНАСС. Эта система обеспечивает передачу в Ространснадзор информации о скорости движения, расположении транспортного средства, его пути, времени и дате. Первый случай нарушения выявили в сентябре 2023 года, второй — в ноябре. За них судья Московского районного суда Санкт-Петербурга назначил два штрафа по 200 тысяч рублей.
Городской комитет по транспорту заявил, что водитель автобуса, упавшего в реку в Санкт-Петербурге, перед выходом в рейс прошел медосвидетельствование, а транспортное средство проходило техобслуживание 7 мая. Представитель ООО «Вест-Сервис» Роман Юренев рассказал журналистам, что водитель автобуса совершил ДТП «на пятом часу работы», а сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. «Вест-Сервис» фактически входит в конгломерат с компанией «Такси», пишет «Фонтанка».
В результате аварии погибли три человека. Двое находятся в тяжелом состоянии, четверо — в состоянии клинической смерти. Водолазные спасательные работы завершены. Автобус вытащили из воды.