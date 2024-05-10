«Фонтанка»: Водитель упавшего в Петербурге автобуса пожаловался на несработавшие тормоза

Водитель упавшего в реку Мойку в Санкт-Петербурге автобуса 44-летний Рахматшох Курбонов на допросе назвал свою версию произошедшего: несработавшие тормоза, сообщает «Фонтанка».





Мужчину задержали и допросили в качестве подозреваемого в рамках уголовного дела о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц, пишет издание. Также возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.





Инцидент произошел днем 10 мая. Водитель автобуса при повороте с Большой Морской улицы на Поцелуев мост не справился с управлением, автобус развернуло, он пробил ограду и упал в воду, сообщил Комитет по транспорту Петербурга.