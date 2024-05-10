Путин переназначил Мишустина главой правительства

Президент Владимир Путин своим указом переназначил Михаила Мишустина премьер-министром, сказано в сообщении на официальном сайте пресс-службы Кремля.





Ранее в этот же день, 10 мая, Госдума проголосовала за переутверждение Мишустина главой правительства. Кандидатуру поддержали 375 депутатов из 432 принимавших участие в голосовании, 57 парламентариев воздержались, голосов против нет. В поддержку переутверждения Мишустина председателем правительства выступили фракции «Единой России», ЛДПР, «Справедливой России — За правду» и «Новых людей». КПРФ решила воздержаться. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что 13 мая депутаты рассмотрят кандидатуры вице-премьеров, 14 мая — министров.





Мишустин впервые стал главой правительства в январе 2020 года. После инаугурации Путина 7 мая 2024 года правительство во главе с Мишустиным подало в отставку. До утверждения нового состава кабинета министров нынешний продолжает исполнять свои обязанности.