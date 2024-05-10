Медведев посоветовал «мудиле» Кэмерону быть аккуратнее из-за слов про Путина

Западные страны, предоставляющие оружие Украине, должны понимать, что ответ может «полететь не только в Киев», заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Так он отреагировал на призыв министра иностранных дел Великобритании, бывшего премьера страны (2010-2016) Дэвида Кэмерона бороться с российским президентом Владимиром Путиным «до победного конца».





Медведев написал в своем Telegram-канале, что «неплохо помнит этого парня»: это «обычный мутный британец», после прихода на пост британского премьера «был радостно-глуповат и выглядел как молодой черт(муд)ила, который упивается неожиданно обретенной позицией».





Теперь, продолжил зампред Совбеза, глава МИД Соединенного Королевства позволяет Украине запускать британские ракеты по территории РФ. Экс-президент РФ назвал это ошибкой, поскольку ракеты Storm Shadow и SCALP-EG «управляются не придурками в вышиванках, а именно британцами и французами». В качестве ответа Москва применит оружие не только с обычными взрывчатыми веществами, но и «со специальным боеприпасом». По словам Медведева, отрабатывать такой ответ будут на недавно анонсированных учениях. Зампред Совбеза посоветовал британскому министру быть «поаккуратнее» из-за его слов о Путине.