Медведев посоветовал «мудиле» Кэмерону быть аккуратнее из-за слов про Путина

Западные страны, предоставляющие оружие Украине, должны понимать, что ответ может «полететь не только в Киев», заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Так он отреагировал на призыв министра иностранных дел Великобритании, бывшего премьера страны (2010-2016) Дэвида Кэмерона бороться с российским президентом Владимиром Путиным «до победного конца».
Медведев написал в своем Telegram-канале, что «неплохо помнит этого парня»: это «обычный мутный британец», после прихода на пост британского премьера «был радостно-глуповат и выглядел как молодой черт(муд)ила, который упивается неожиданно обретенной позицией».
Теперь, продолжил зампред Совбеза, глава МИД Соединенного Королевства позволяет Украине запускать британские ракеты по территории РФ. Экс-президент РФ назвал это ошибкой, поскольку ракеты Storm Shadow и SCALP-EG «управляются не придурками в вышиванках, а именно британцами и французами». В качестве ответа Москва применит оружие не только с обычными взрывчатыми веществами, но и «со специальным боеприпасом». По словам Медведева, отрабатывать такой ответ будут на недавно анонсированных учениях. Зампред Совбеза посоветовал британскому министру быть «поаккуратнее» из-за его слов о Путине.
Кэмерон в интервью Reuters, опубликованном 3 мая, сказал, что у Украины есть право наносить удары британским оружием по целям внутри России. 6 мая в российский МИД был вызван посол королевства Найджел Кейси. Ему выразили протест, предупредив, что в ответ Российская Федерация может атаковать любые военные объекты и технику Великобритании на территории Украины и за ее пределами.
9 мая Кэмерон заявил, что Запад должен продемонстрировать готовность «пересидеть» Путина в конфликте на Украине и «занять более жесткую позицию для более крепкого мира».