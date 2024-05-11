Средства ПВО сбили 21 снаряд Vampire и 16 дронов над Белгородской, Курской и Волгоградской областями

Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 21 реактивный снаряд, выпущенный украинскими силами из чешской системы залпового огня Vampire, и девять беспилотников над территорией Белгородской области. Еще семь БПЛА сбиты над Курской и Волгоградской областями, сообщило Минобороны России.





В Белгороде и Белгородском районе пострадали восемь человек, заявил губернатор области Вячеслав Гладков. В поселках Новосадовый и Дубовое, селах Таврово и Никольское повреждены более 40 частных домовладений, четыре квартиры и одна надворная постройка. В Таврове и Дубовом пострадали шесть автомобилей. Под обстрел ВСУ также попало село Гора-Подол Грайворонского городского округа. Без света остались жители сел Гора-Подол, Козинка, Глотово, Заречье и Безымено.





В Курской области один БПЛА сбили в Медвенском районе, еще два — в поселке Тим. Один из перехваченных дронов упал рядом с хозпостройкой и повредил остекление жилых домов, сообщил губернатор Роман Старовойт.