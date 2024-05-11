Новости
Новости 18+
St
Средства ПВО сбили 21 снаряд Vampire и 16 дронов над Белгородской, Курской и Волгоградской областями
18+
Украина также ударила по нефтебазе в Ровеньках в ЛНР, погибли три человека, еще восемь ранены undefined
Новости

Средства ПВО сбили 21 снаряд Vampire и 16 дронов над Белгородской, Курской и Волгоградской областями

Украина также ударила по нефтебазе в Ровеньках в ЛНР, погибли три человека, еще восемь ранены

Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 21 реактивный снаряд, выпущенный украинскими силами из чешской системы залпового огня Vampire, и девять беспилотников над территорией Белгородской области. Еще семь БПЛА сбиты над Курской и Волгоградской областями, сообщило Минобороны России.


В Белгороде и Белгородском районе пострадали восемь человек, заявил губернатор области Вячеслав Гладков. В поселках Новосадовый и Дубовое, селах Таврово и Никольское повреждены более 40 частных домовладений, четыре квартиры и одна надворная постройка. В Таврове и Дубовом пострадали шесть автомобилей. Под обстрел ВСУ также попало село Гора-Подол Грайворонского городского округа. Без света остались жители сел Гора-Подол, Козинка, Глотово, Заречье и Безымено.


В Курской области один БПЛА сбили в Медвенском районе, еще два — в поселке Тим. Один из перехваченных дронов упал рядом с хозпостройкой и повредил остекление жилых домов, сообщил губернатор Роман Старовойт.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

Кроме того, вечером 10 мая Украина ударила по нефтебазе в городе Ровеньки в Луганской Народной Республике, там начался пожар. Удар, предположительно, был нанесен ракетами американского производства ATACMS с кассетными боеприпасами, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник. Погибли три человека, восемь пострадали, их госпитализировали. Среди пострадавших есть подросток. Повреждены жилые дома, сельхозтехника и гражданские автомобили.

В Башкирии беспилотник атаковал НПЗ «Газпром нефтехим Салават»

Сейчас предприятие работает в штатном режиме 9 мая 2024
Dailystorm - В Башкирии беспилотник атаковал НПЗ «Газпром нефтехим Салават»
#рф #украина #минобороны рф
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии