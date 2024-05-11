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В Сети появились кадры из салона автобуса за секунды до падения в реку в Петербурге
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В результате аварии погибли семь человек undefined
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В Сети появились кадры из салона автобуса за секунды до падения в реку в Петербурге

В результате аварии погибли семь человек

Telegram-канал «112» опубликовал запись с камеры в салоне автобуса, упавшего в реку Мойку в Санкт-Петербурге. Видео запечатлело последние секунды поездки. Судя по кадрам, водитель пытается вырулить, но не справляется с управлением, пишет канал. На моменте, когда автобус падает в воду, запись прерывается.


Авария произошла днем 10 мая. Водитель автобуса при повороте с Большой Морской улицы на Поцелуев мост не справился с управлением, автобус развернуло, он пробил ограду и упал в воду, сообщил Комитет по транспорту Петербурга. 


Погибли семь человек. Водителя автобуса, 44-летнего Рахматшоха Курбонова, задержали и допросили в качестве подозреваемого в рамках уголовного дела о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Также возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Водитель находится в больнице в тяжелом состоянии.

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Dailystorm - Шахбан Джабраилов рассказал, как спасал людей из затонувшего автобуса в Петербурге
#санкт-петербург #происшествие #автобус
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