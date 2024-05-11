Welt: ЕС согласовал проект гарантий безопасности для Украины

В проекте сказано, что ЕС «играет ключевую роль в немедленной и долгосрочной безопасности и устойчивости Украины» посредством военной, гражданской, гуманитарной, финансовой, торговой и экономической помощи, размещения перемещенных лиц, поддержки реформ и реконструкции, а также за счет ограничительных мер и дипломатической поддержки.





Меры поддержки будут действовать до тех пор, пока Украина не вступит в НАТО и Евросоюз. Кроме того, они не будут иметь такой же юридической силы, которой обладают двусторонние соглашения о гарантиях безопасности. Эти договоры заключили с Украиной семь членов Евросоюза: Германия, Дания, Франция, Италия, Финляндия, Нидерланды, Латвия. Такие же обязательства предоставили Великобритания и Канада. Еще семь стран отказываются заключать подобные соглашения: это Словакия, Венгрия, Хорватия, Болгария, Кипр, Ирландия, Австрия и Мальта, пишет Welt am Sonntag. Также договариваться с Украиной на этот счет не желают не входящие в союз Швейцария и Турция.





Брюссель намерен заключить с Киевом соглашение о гарантиях безопасности не позже начала июля. Сейчас украинское правительство и ЕС обсуждают проект договора.





Страны G7 (объединяет Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США) на саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года обязались предоставить Киеву гарантии безопасности. Президент России Владимир Путин тогда сказал, что Киев имеет право на получение гарантий безопасности, Москва не против обсуждения этого вопроса при условии обеспечения ее безопасности.