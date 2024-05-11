Российские войска взяли пять населенных пунктов в Харьковской области

Подразделения группировки войск «Север» Вооруженных сил РФ взяли под контроль села Борисовка, Огурцово, Пыльная и Стрелечья и поселок Плетеневка в Харьковской области, сообщает Минобороны России. Силы группировки «Центр» также овладели поселком Керамик в Донецкой Народной Республике.





Взятые под контроль населенные пункты в Харьковской области расположены на границе с Россией. Украинские власти 10 мая объявили эвакуацию из города Волчанска (рядом с ним находятся Плетеневка и Огурцово) и соседних населенных пунктов. Также Российская армия взяла поселок Керамик в ДНР. Он расположен к северо-западу от Авдеевки, рядом с Очеретино, перешедшее под контроль России 5 мая.





Российские власти неоднократно говорили о создании санитарной зоны, с границы которой украинские войска не могли бы обстреливать приграничные регионы РФ. Так, 18 марта об этом заявил президент Владимир Путин. Он отметил, что зона должна быть устроена таким образом, чтобы противнику было сложно преодолеть ее средствами поражения.