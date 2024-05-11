В Печоре обрушилась часть пятиэтажки

В городе Печоре Республики Коми обрушилась часть пятиэтажного кирпичного дома, к месту происшествия направлены пожарно-спасательные подразделения, сообщает региональное управление МЧС.





Здание расположено по адресу: Печорский проспект, дом 69. В Главном управлении МЧС по Республике Коми заявили агентству «Комиинформ», что обрушились первые три этажа, однако на кадрах видно, что рухнули все пять этажей. Момент обрушения части здания попал на видео. Эвакуированы 14 человек, пять из которых — дети. По предварительным данным, никто не пострадал, уточнили РИА Новости в ведомстве.





Глава Коми Владимир Уйба рассказал, что здание признано аварийным, в нем раньше располагалось общежитие. Руководитель республики вылетел в Печору.