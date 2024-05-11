Три человека погибли, девять пострадали при ударе по ресторану в Донецке

Украинские силы ударили по ресторану «Парадиз» в Кировском районе Донецка, в результате погибли сотрудница заведения и двое посетителей-мужчин, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Еще девять человек пострадали, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Среди раненых есть девочка 2012 года рождения.





Удар нанесен ракетами HIMARS. Одна из них попала в сам ресторан, там повреждены наружная стена, остекление по всему периметру здания, уличные конструкции, вторая — в рядом стоящее недостроенное здание, там повреждена кровля, написал Пушилин в своем Telegram-канале. Также пострадала АЗС «Донтопливо», заявляет представительство ДНР в СЦКК.





Неподалеку от места обстрела собирались участники автопробега, который должен был пройти в рамках празднования 10-й годовщины создания ДНР, передает корреспондент ТАСС.