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Три человека погибли, девять пострадали при ударе по ресторану в Донецке
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Противник ударил по городу ракетами HIMARS undefined
Новости

Три человека погибли, девять пострадали при ударе по ресторану в Донецке

Противник ударил по городу ракетами HIMARS

Украинские силы ударили по ресторану «Парадиз» в Кировском районе Донецка, в результате погибли сотрудница заведения и двое посетителей-мужчин, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Еще девять человек пострадали, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Среди раненых есть девочка 2012 года рождения.


Удар нанесен ракетами HIMARS. Одна из них попала в сам ресторан, там повреждены наружная стена, остекление по всему периметру здания, уличные конструкции, вторая — в рядом стоящее недостроенное здание, там повреждена кровля, написал Пушилин в своем Telegram-канале. Также пострадала АЗС «Донтопливо», заявляет представительство ДНР в СЦКК.


Неподалеку от места обстрела собирались участники автопробега, который должен был пройти в рамках празднования 10-й годовщины создания ДНР, передает корреспондент ТАСС.

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#рф #украина #днр #донецк #пушилин
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