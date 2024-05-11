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В столице на фестивале «Московская весна» на Коптевском бульваре проходят спортивные конкурсы
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Родители и дети проверяют свою физическую форму, соревнуясь в махе и жиме гири, приседании, отжимании undefined
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В столице на фестивале «Московская весна» на Коптевском бульваре проходят спортивные конкурсы

Родители и дети проверяют свою физическую форму, соревнуясь в махе и жиме гири, приседании, отжимании

С 6 по 12 мая в столице проходит большой фестиваль «Московская весна». Одна из площадок расположена по адресу: Коптевский бульвар, владение 18 (парк «Бригантина»). 

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Для детей доступны различные мастер-классы. Например, маленьким посетителям рассказывают про полезные свойства растений. Дети сажают их и разрисовывают цветочные горшки. 


На фестивале есть чем заняться и любителям активного отдыха. Родители и дети проверяют свою физическую форму, соревнуясь в махе и жиме гири, приседании, отжимании и участвуя в других спортивных конкурсах. 


Здесь также постоянно проходят концерты. Еще тут можно вкусно перекусить. Кто-то просто приходит на площадку, оформленную в средневековом стиле, чтобы сделать красивые фотографии. Даже майский снег не напугал жителей и гостей города, которые захотели отдохнуть на фестивале! Посетители получают заряд бодрости и оптимизма даже в такую погоду. 


На площадке также проходит акция «Москва помогает»: в специальных шале люди собирают книги, сладости, игрушки, предметы личной гигиены, одежду для участников СВО и жителей новых регионов. 


Адреса площадок и программа фестиваля «Московская весна» доступны на сайте проекта. 

#москва #весна #фестиваль
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