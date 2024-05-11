В столице на фестивале «Московская весна» на Коптевском бульваре проходят спортивные конкурсы

Для детей доступны различные мастер-классы. Например, маленьким посетителям рассказывают про полезные свойства растений. Дети сажают их и разрисовывают цветочные горшки.





На фестивале есть чем заняться и любителям активного отдыха. Родители и дети проверяют свою физическую форму, соревнуясь в махе и жиме гири, приседании, отжимании и участвуя в других спортивных конкурсах.





Здесь также постоянно проходят концерты. Еще тут можно вкусно перекусить. Кто-то просто приходит на площадку, оформленную в средневековом стиле, чтобы сделать красивые фотографии. Даже майский снег не напугал жителей и гостей города, которые захотели отдохнуть на фестивале! Посетители получают заряд бодрости и оптимизма даже в такую погоду.





На площадке также проходит акция «Москва помогает»: в специальных шале люди собирают книги, сладости, игрушки, предметы личной гигиены, одежду для участников СВО и жителей новых регионов.





Адреса площадок и программа фестиваля «Московская весна» доступны на сайте проекта.