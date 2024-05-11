Следователи провели обыски у перевозчика, чей автобус упал в реку в Петербурге

В Санкт-Петербурге 10 мая автобус упал в реку Мойку с Поцелуева моста. Водитель не справился с управлением, автобус повернул на мост, протаранил автомобиль и вылетел в реку. Погибли семь человек. Водитель, 44-летний Рахматшох Курбонов, остался жив, его госпитализировали. Мужчину допросили в качестве подозреваемого в рамках уголовного дела о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Также возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.





Курбонов — уроженец Таджикистана, писал «Московский комсомолец». Изначально он был зарегистрирован в Оренбургской области, но последним местом его проживания стал Санкт-Петербург. Мужчина подрабатывал курьером, также был трудоустроен кондуктором в одном из автобусных парков, позже стал водителем. Курбонов уже попадал в аварии: в июне 2022 года он за рулем ВАЗ-21150 совершил ДТП на набережной реки Смоленки и скрылся. Обошлось без жертв. Мужчину привлекли к административной ответственности. Штраф он не уплатил, у судебных приставов возникли претензии к Курбонову, пишет «МК».





Жена водителя рассказала Telegram-каналу «112», что супруга заставили выйти в рейс на утро после многочасовой смены. По словам женщины, муж пришел около двух часов ночи, отработав с пяти утра. В половину восьмого его разбудили и велели снова выйти на работу. Супруга сказала, что муж не жаловался на здоровье, но могла сказаться усталость. Сам Курбонов рассказал на допросе, что авария с автобусом произошла из-за несработавших тормозов, писала «Фонтанка».





Городской комитет по транспорту сообщил со ссылкой на данные компании-перевозчика, что водитель автобуса, упавшего в реку в Санкт-Петербурге, перед выходом в рейс прошел медосвидетельствование, а транспортное средство проходило техобслуживание 7 мая. Режим труда и отдыха также был соблюден. Представитель ООО «Вест-Сервис» Роман Юренев рассказал журналистам, что водитель автобуса совершил ДТП «на пятом часу работы». «Вест-Сервис» фактически входит в конгломерат с компанией «Такси», пишет «Фонтанка».