Мишустин предложил Госдуме кандидатов в новое правительство

Премьер-министр Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуры членов нового правительства, сообщает пресс-служба кабмина. В составе министров произойдут следующие изменения:





Главой Минпромторга станет губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Пресс-секретарь правительства Борис Беляков отметил, что до прихода на должность главы региона Алиханов работал в Минпромторге. Он возглавлял департамент госрегулирования внешнеторговой деятельности ведомства.





Главой Минтранса станет губернатор Курской области Роман Старовойт. В 2012–2018 годах он руководил Росавтодором, в 2019-м возглавил подгруппу «Безопасные и качественные дороги и дорожная деятельность» по подготовке президиума Госсовета по транспорту.





Главой Минэнерго — губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Он с апреля 2018 года руководит крупнейшим российским угледобывающим регионом, с декабря 2020-го возглавляет комиссию Госсовета по направлению «Энергетика».





Главой Минспорта — губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Возглавлял комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Мастер спорта по фехтованию, призер всероссийских и международных соревнований.





Главой Минсельхоза — первый замглавы ведомства Оксана Лут. В ведомстве она работает с 2018 года, с 2021-го занимает должность первого заместителя министра. До перехода в ведомство была одним из руководителей в профильном Россельхозбанке.





Свои посты в новом составе правительства, как предполагается, сохранят: Антон Котяков (Минтруд), Александр Козлов (Минприроды), Сергей Кравцов (Минпросвещения), Ольга Любимова (Минкульт), Максим Решетников (Минэкономразвития) Антон Силуанов (Минфин), Михаил Мурашко (Минздрав), Ирек Файзуллин (Минстрой), Валерий Фальков (Минобрнауки), Алексей Чекунков (Минвостокразвития), Максут Шадаев (Минцифры).





Мишустин предложил произвести следующие изменения среди вице-премьеров:





первым вице-премьером станет Денис Мантуров. Ранее он был зампредом кабмина и возглавлял Минпромторг.





вице-премьером по транспорту — Виталий Савельев (возглавлял Минтранс, до этого — «Аэрофлот»).





вице-премьером — нынешний глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. Займет место Виктории Абрамченко в связи с ее переходом на другую работу. Он будет курировать агропромышленный комплекс, экологию и другие сферы.





Юрий Трутнев, Марат Хуснуллин и Алексей Оверчук сохранят должности. Другие заместители министра также останутся на своих постах, но получат новые полномочия:





Александр Новак будет курировать экономический блок в связи с переходом первого зампреда кабмина Андрея Белоусова на новую работу. Новак продолжит курировать энергетику.





Под координацию Дмитрия Григоренко перейдут цифровое развитие и связь, а также Федеральная антимонопольная служба. Он продолжит курировать финансовую и контрольно-надзорную сферы.





Дмитрий Чернышенко будет курировать работу Минпросвещения и Росмолодежи. В его ведении останутся вопросы цифрового развития.





В сферу ведения Татьяны Голиковой войдет Федеральное агентство по делам национальностей. Она продолжит курировать политику в сферах демографии, здравоохранения, образования и других.





Правительство во главе с Михаилом Мишустиным подало в отставку 7 мая, после инаугурации президента Владимира Путина. 10 мая Госдума по представлению главы государства поддержала кандидатуру Мишустина, затем Путин своим указом переназначил его на пост премьера.





Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что 13 мая депутаты рассмотрят кандидатуры вице-премьеров, 14 мая — министров.