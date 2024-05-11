Средства ПВО сбили над Белгородской областью 12 реактивных снарядов Vampire

Средства противовоздушной обороны сбили над Белгородской областью 12 реактивных снарядов, выпущенных украинскими силами из чешской системы залпового огня Vampire, сообщает Минобороны России.
В Белгороде и Белгородском районе второй раз за час запущена сирена ракетной опасности. Местные Telegram-каналы пишут о повреждении нескольких автомобилей, прилетах по нескольким объектам в Белгороде, в том числе торговым центрам и многоквартирным домам. Официальных данных о пострадавших нет.
Украина регулярно обстреливает приграничные российские регионы. В Брянской, Белгородской, Курской областях и Крыму действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.