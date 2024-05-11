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Средства ПВО сбили над Белгородской областью 12 реактивных снарядов Vampire
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Жители Белгорода сообщили о прилетах по городу undefined
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Средства ПВО сбили над Белгородской областью 12 реактивных снарядов Vampire

Жители Белгорода сообщили о прилетах по городу

Средства противовоздушной обороны сбили над Белгородской областью 12 реактивных снарядов, выпущенных украинскими силами из чешской системы залпового огня Vampire, сообщает Минобороны России.


В Белгороде и Белгородском районе второй раз за час запущена сирена ракетной опасности. Местные Telegram-каналы пишут о повреждении нескольких автомобилей, прилетах по нескольким объектам в Белгороде, в том числе торговым центрам и многоквартирным домам. Официальных данных о пострадавших нет.


Украина регулярно обстреливает приграничные российские регионы. В Брянской, Белгородской, Курской областях и Крыму действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.

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«У них там кладовки или какой-то склад». Власти Белгорода и коммунальщики объяснили, почему бомбоубежища в городе бывают закрыты

В мэрии сказали, что двери закрывают в целях антитеррористической безопасности, а в одной из УК обвинили самих белгородцев 8 мая 2024
Dailystorm - «У них там кладовки или какой-то склад». Власти Белгорода и коммунальщики объяснили, почему бомбоубежища в городе бывают закрыты
#белгород #минобороны рф #белгородская область
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