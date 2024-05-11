Средства ПВО сбили над Белгородской областью 12 реактивных снарядов Vampire

«У них там кладовки или какой-то склад». Власти Белгорода и коммунальщики объяснили, почему бомбоубежища в городе бывают закрыты В мэрии сказали, что двери закрывают в целях антитеррористической безопасности, а в одной из УК обвинили самих белгородцев