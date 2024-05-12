Минобороны отчиталось о перехвате двух ракет над Белгородской областью и шести беспилотников в трех регионах России

В ночь на 12 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать регионы России с применением БПЛА самолетного типа и оперативно-тактических ракет «Точка-У». Об этом сообщили в Минобороны РФ.





Дежурными средствами ПВО были уничтожены две ракеты над территорией Белгородской области, три украинских БПЛА над Брянской областью и два дрона над Липецкой областью. Еще один беспилотник был перехвачен над территорией Волгоградской области, уточнили в ведомстве.