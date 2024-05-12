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Минобороны отчиталось о перехвате двух ракет над Белгородской областью и шести беспилотников в трех регионах России
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Дроны самолетного типа были уничтожены в Брянской, Липецкой и Волгоградской областях undefined
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Минобороны отчиталось о перехвате двух ракет над Белгородской областью и шести беспилотников в трех регионах России

Дроны самолетного типа были уничтожены в Брянской, Липецкой и Волгоградской областях

В ночь на 12 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать регионы России с применением БПЛА самолетного типа и оперативно-тактических ракет «Точка-У». Об этом сообщили в Минобороны РФ. 


Дежурными средствами ПВО были уничтожены две ракеты над территорией Белгородской области, три украинских БПЛА над Брянской областью и два дрона над Липецкой областью. Еще один беспилотник был перехвачен над территорией Волгоградской области, уточнили в ведомстве. 

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11 мая в результате обстрела Белгорода пострадали 17 человек, в том числе один ребенок. Они находятся в больнице. 


Двое раненых находятся в тяжелом состоянии, уточнил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Более 300 квартир в 85 многоквартирных домах и 14 коммерческих зданий повреждены.

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