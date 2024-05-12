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Украинский беспилотник пытался атаковать Волгоградский НПЗ
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Дрон взорвался и загорелся, пожар удалось оперативно потушить, рассказал губернатор Бочаров undefined
Новости

Украинский беспилотник пытался атаковать Волгоградский НПЗ

Дрон взорвался и загорелся, пожар удалось оперативно потушить, рассказал губернатор Бочаров

С помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) был подавлен украинский беспилотник в Волгоградской области. Он упал на площадку нефтеперерабатывающего завода и взорвался, в результате возник пожар. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров.


«Пожарно-спасательные силы оперативно приступили к работе — пожар ликвидирован. Жертв нет», — уточнил глава региона.


Согласно информации из открытых источников, предприятие принадлежит компании «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка». Указано, что завод является крупнейшим производителем нефтепродуктов в Южном федеральном округе, мощность предприятия составляет 14,8 миллиона тонн. Там выпускают топливо и компоненты масел.


Ранее в Минобороны подтвердили, что средствами ПВО были уничтожены две ракеты над территорией Белгородской области, три украинских БПЛА над Брянской областью и два дрона над Липецкой областью. Еще один беспилотник был перехвачен над территорией Волгоградской области, указали в ведомстве. 

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#всу #волгоградская область #пво #беспилотник #сво
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