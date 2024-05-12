На фестивале «Московская весна» в сквере на улице Хачатуряна можно принять участие в спортивных соревнованиях

Больше всего гостям фестиваля нравится прыгать со скакалкой и качать пресс на время. За азартом и отдачей участников игр наблюдают десятки людей, которые приходят на фестиваль «Московская весна», чтобы зарядиться хорошим настроением.





Также к Дню Победы были поставлены весенние спектакли по мотивам любимых произведений и организованы выступления музыкальных коллективов. Здесь работают ярмарки обмена.





На фестиваль спешат всей семьей. Детям тоже интересно на площадке в СВАО. Здесь проводят интересные мастер-классы для малышей и подростков. Кроме того, работают бесплатные карусели, которые создают праздничную атмосферу и дарят позитивные впечатления.





«Московская весна» — фестиваль, который проходил в столице во время всех праздников. Фотографии, интересные новости, программу мероприятий и многое другое можно посмотреть на официальном сайте проекта.