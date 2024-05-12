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На фестивале «Московская весна» в сквере на улице Хачатуряна можно принять участие в спортивных соревнованиях
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Здесь же проводятся мастер-классы для детей undefined
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На фестивале «Московская весна» в сквере на улице Хачатуряна можно принять участие в спортивных соревнованиях

Здесь же проводятся мастер-классы для детей

Весна в Москве располагает к занятиям спортом на свежем воздухе. Особенно когда чувствуется, что лето совсем близко. В сквере на улице Хачатуряна открыта площадка городского фестиваля «Московская весна». Здесь проводятся интересные соревнования и игры. Самые ловкие, быстрые и выносливые получают дипломы и медали.

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Больше всего гостям фестиваля нравится прыгать со скакалкой и качать пресс на время. За азартом и отдачей участников игр наблюдают десятки людей, которые приходят на фестиваль «Московская весна», чтобы зарядиться хорошим настроением.


Также к Дню Победы были поставлены весенние спектакли по мотивам любимых произведений и организованы выступления музыкальных коллективов. Здесь работают ярмарки обмена. 


На фестиваль спешат всей семьей. Детям тоже интересно на площадке в СВАО. Здесь проводят интересные мастер-классы для малышей и подростков. Кроме того, работают бесплатные карусели, которые создают праздничную атмосферу и дарят позитивные впечатления. 


«Московская весна» — фестиваль, который проходил в столице во время всех праздников. Фотографии, интересные новости, программу мероприятий и многое другое можно посмотреть на официальном сайте проекта. 

#москва #весна #фестиваль
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