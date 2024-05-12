Швейцарский рэпер Nemo выиграл «Евровидение», но случайно разбил награду о сцену

Рэпер из Швейцарии Nemo выиграл «Евровидение-2024», однако случайно разбил награду о сцену. Артист опустился на колени, а потом на несколько секунд поставил кубок на пол. В этот момент его награда треснула, ножка отломилась.





Исполнитель Baby Lasagna из Хорватии занял второе место. Дуэт alyona alyona и Jerry Heil из Украины — третье.