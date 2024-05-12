Швейцарский рэпер Nemo выиграл «Евровидение», но случайно разбил награду о сцену

Рэпер из Швейцарии Nemo выиграл «Евровидение-2024», однако случайно разбил награду о сцену. Артист опустился на колени, а потом на несколько секунд поставил кубок на пол. В этот момент его награда треснула, ножка отломилась.
Исполнитель Baby Lasagna из Хорватии занял второе место. Дуэт alyona alyona и Jerry Heil из Украины — третье.
Франция оказалась на четвертой строчке рейтинга. Израиль, против участия которого выступали некоторые страны, занял пятое место. Певицу Эден Голан освистали во время песни. Девушку внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Ее обвинили в нарушении государственной границы Украины и нарушении других законов страны.
Всего в финале приняли участие 25 стран. Меньше всех баллов заработали Норвегия, Австрия и Словения.
Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что прошедший конкурс «переплюнул любую оргию, шабаш или ритуальное святотатство».