В Белгороде после прилета снаряда разрушился подъезд десятиэтажного жилого дома

Снаряд, предположительно, попал в многоэтажку в Белгороде. По меньшей мере три человека пострадали, сообщают СМИ. По их данным, еще 15 жителей находятся под завалами.





Отмечается, что это 10-этажный жилой дом на улице Щорса. Обрушился целый подъезд. Существует угроза разрушения всего здания, пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.





Губернатор Белгородской области подтвердил прямое попадание снаряда. Он отметил, что «на Харьковской горе в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этажи».





Он подчеркнул, что уже выехал на место происшествия. Все подробности глава региона пообещал сообщить позже.