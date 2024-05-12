Минобороны РФ: Дом в Белгороде поврежден фрагментами одной из сбитых украинских ракет «Точка-У»

В Минобороны России заявили, что ВСУ обстреляли жилые кварталы Белгорода с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У», реактивных систем залпового огня «Ольха» и RM-70 «Вампир».

В ходе отражения атаки российскими средствами ПВО уничтожены шесть ракет «Точка-У», четыре реактивных снаряда РСЗО «Вампир» и два реактивных снаряда РСЗО «Ольха». Фрагментами одной из сбитых ракет ТРК «Точка-У» поврежден жилой дом в городе Белгород, добавили в ведомстве.





В доме в Белгороде после удара ВСУ обрушилась верхняя плита над разрушенным подъездом, пишут в соцсетях. Под завалами могут быть спасатели. Официальной информации пока нет. Следственный комитет России сообщил, что по факту обстрела Белгорода возбуждено уголовное дело о теракте.





Число пострадавших при обрушении дома выросло до девяти, двое из них дети, сообщили ТАСС в оперативных службах. По данным Telegram-канала «112», как минимум пять человек погибли, 15 пострадали.